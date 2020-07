Negli ultimi mesi, a causa dell’emergenza Covid-19, il nostro paese è sprofondato in una profonda crisi da cui, difficilmente, riuscirà a risollevarsi molto presto. Ciononostante, però, come ben sappiamo sono state molteplici le persone che, in un periodo di paura, hanno lucrato sulla pelle dei consumatori, condividendo online Fake News e bufale di ogni genere.

Tra le notizie false maggiormente circolate nel periodo post-Lockdown, quindi, troviamo anche l’ipotetica Virus Tax che, stando a quanto appurato online, verrà introdotta dal nostro Governo per risanare le tasche del paese. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Virus Tax: fate attenzione alle fake news, la tassa non esiste

Come potevamo facilmente immaginare, la notizia dell’introduzione di una nuova tassa, in questo caso soprannominata Virus Tax, ha scatenato l’ira dei consumatori Italiani che, di fatto, si sono scagliati in massa contro la news circolata online. Fortunatamente, però, ad oggi possiamo confermare che la Virus Tax non si farà. A confermarlo, infatti, è proprio la Vice Ministra Laura Castelli per il Ministero dell’Economia che, di recente, ha commentato la vicenda affermando che:

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso. In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”