In questi ultimi giorni di Luglio andranno in onda le ultime partite di Serie A. Alla fine del campionato nazionale, le emozioni del grande calcio continueranno con il ritorno e le fasi finali della Champions League. La maggior parte delle esclusive in campo sportivo sarà disponibile sui canali di Sky ed attraverso DAZN. La novità di quest’estate però riguarda un’inserimento di TIM anche in tale settore.

TIM, come vedere tutte le ultime partite di Serie A completamente gratis

Il provider italiano ha chiara la sua strategia e negli ultimi mesi ha investito sempre più risorse nella crescita della piattaforma TIMvision. Da poche settimane, ad esempio, gli utenti possono attivare la promozione Mondo Netflix. In maniera speculare, per i clienti vi è un’altra iniziativa legata al mondo dello sport.

Sempre con TIMvision, i clienti di TIM avranno la possibilità di acquistare il ticket Mondo Sport. Al prezzo mensile di 29,99 euro, gli abbonati avranno un pacchetto di visione che vede inclusi nel prezzo tutti i canali sportivi di Sky (con il servizio streaming NOW Tv) e tutti i contenuti di DAZN. In aggiunta, gli utenti potranno beneficiare anche di serie tv e film presenti su TIMvision oltre che del decoder TIMvision Box, disponibile senza costi aggiuntivi.

L’iniziativa di TIM è caratterizzata inoltre da un’altra importante caratteristica. Per le attivazioni sino al prossimo 31 Luglio, gli utenti potranno usufruire del primo mese di visione gratuita. Considerate le tempistiche, quindi, per chi attiva da subito il pacchetto Mondo Sport, ci sarà la possibilità di guardare le fasi finali della Serie A e la Champions League a costo zero.