Le novità di Netflix non finiscono mai di stupire gli abbonati. Grazie all’arrivo dell’estate tante nuove serie TV sono approdate online andando a costituire nuovi punti di interesse per diverse categorie di utenti. Nonostante, quindi, il catalogo venga sempre aggiornato rimane pur vero che la voglia di vedere nuovi episodi di serie TV già consolidate rimanga forte, soprattutto a seguito di tempistiche molto lunghe e ancora incerte; le domande più frequenti, sotto questa ottica non possono non riguardare titolo del calibro di Stranger Things, You ed ora anche The Order.

Netflix: quando torneranno disponibili The Order, Strange Things e You?

Concedere una risposta esaustiva a tale domanda risulta essere molto difficile visto che il colosso dello streaming non svela mai la sua tabella di marcia, ciononostante grazie alle rivelazioni circolate nel mondo dello spettacolo, qualche indizio è stato concesso ai fans che aspettano con voglia le nuove stagioni.

Iniziando con Stranger Things possiamo subito svelare che le riprese per la quarta stagione non sono ancora terminate: a quanto pare il cast tornerà sul set nel mese di settembre ed è per tale motivo che molto probabilmente bisognerà attendere il 2021 per poter vedere la nuova stagione.

In merito a You, invece, la showrunner ed il cast ce la stanno mettendo tutta per onorare la tradizione e pubblicate la terza stagione il 21 dicembre 2020: ci riusciranno? La speranza è molta.

Per concludere, per quanto riguarda la novità assoluta The Order le notizie sono veramente poche: trattandosi di una serie TV pubblicata da poco sul catalogo di Netflix, dire quando questa avrà un seguito è un po’ impossibile; in ogni caso pensare che questo possa arrivare prima del 2021 sarebbe impossibile quindi il periodo da tenere in considerazione è proprio quello!