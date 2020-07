Sono molte le novità che Sky ha portato in dote a tutti i suoi abbonati nel corso di questa stagione estiva. La pay tv, in campo televisivo, presenta una delle offerte più complete di sempre grazie alla ripresa – dopo l’emergenza Covid – di Serie A, Champions League, Formula 1 ed NBA.

Sky, questi canali chiusi per sempre ma ora la pay tv diventa provider

Purtroppo però per le tante sorprese positive per gli abbonati ve ne sono altre che lasceranno alcuni utenti con l’amaro in bocca. Sky ha infatti deciso di eliminare, a partire dal 1 Luglio, alcuni suoi storici canali. Sul telecomando dei clienti non sono più disponibili Fox Life e Fox Life +1. Stessa sorte anche per Man-Ga, Lei e Lei +1. Non disponibili sempre da Luglio i due canali di Cinema aperti durante le settimane del lockdown, Sky PerTe 1 e PerTe 2. Sempre in ambito Cinema vi è stata infine una modifica per i canali di Mediaset Premium, ora ribattezzati Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

Se queste rappresentano le note negative per gli abbonati, la vera grande sorpresa per tutti è il lancio del nuovo gestore Sky WiFi. A partire da questa estate, infatti, la pay tv diventa un operatore telefonico con offerte relative alla telefonia fissa ed alle reti internet in Fibra Ottica.

A partire da un prezzo base di 27,90 euro, i clienti potranno associare al proprio piano di visione anche un abbonamento per la Fibra Ottica con la possibilità di guardare tutti i canali satellitari senza l’ausilio di una parabola o di un decoder.