L’operatore per internet a casa Linkem ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Senza Limiti Super Edition, che permette a chi l’attiva di ottenere in regalo una videocamera di sorveglianza di Live Protection powered by Ezviz.

Questa offerta in abbonamento dell’operatore è stata commercializzata a partire dallo scorso 21 luglio 2020 e sarà sottoscrivibile fino al prossimo 7 settembre 2020, per tutto il periodo estivo quindi. Scopriamo nel dettaglio cosa propone.

Linkem lancia la Senza Limiti Super Edition

L’offerta Senza Limiti Super Edition prevede in dettaglio un canone mensile in promozione a 22.90 euro per i primi 6 mesi, mentre a partire dal settimo mese ritorna al costo standard di 26.90 euro al mese. L’operatore prevede anche un contributo di attivazione di 100 euro scontato a 49 euro, che sarà addebitato suddiviso nelle prime due fatture, quindi con un costo di 12.25 euro al mese per i primi 4 mesi. La modalità di fatturazione è infatti bimestrale anticipata.

Grazie anche all’Assistenza Prime, il cliente potrà anche ottenere un servizio di Caring Telefonico specializzato insieme ad un’assistenza continuativa sul proprio apparato per sistemare eventuali problemi o malfunzionamenti in modo molto più rapido. Il contributo Assistenza Prime sarebbe pari a 5 euro al mese, ma è attualmente gratuito grazie alla promo in corso.

Contestualmente al lancio della nuova offerta, l’operatore ha anche reso disponibile un’operazione a premi che consente a chi sottoscrive Senza Limiti Super Edition dal 21 Luglio al 7 Settembre 2020, e che attiva il servizio Linkem entro il 30 Settembre 2020, di ricevere in regalo una videocamera di sorveglianza Ezviz, del valore di 50 euro, dell’ecosistema di Live Protection. a videocamera di sorveglianza Live Protection (modello Ezviz C6N) si avvale di una tecnologia smart di illuminazione a infrarossi per l’utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione, ha un campo visivo a 360 gradi e la funzione di tracciamento intelligente. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.