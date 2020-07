In queste ore la nota azienda Lenovo ha presentato diversi prodotti come i nuovi PC pensati per il gaming. L’azienda ha anche presentato una nuova serie di monitor pensati per l’intrattenimento, il lavoro e il gioco, cioè i nuovi Lenovo Q27h, ThinkVision T34w, ThinkVision P27h-20 e ThinkVision T32p-20.

Ecco tutti i dettagli dei nuovi monitor presentati da Lenovo

Il primo dispositivo è il nuovo monitor Lenovo Q27h. Quest’ultimo dispone di una diagonale pari a 27 pollici ed è circondato da alcune cornici molto sottili che garantiscono una visione dei contenuti davvero notevole. Il pannello, in particolare, ha una risoluzione pari a WQHD (2560 x 1440) e dispone del 99% della gamma di colori sRGB. Sono inoltre presenti la tecnologia AMD Freesync™, la frequenza di aggiornamento a 75 Hz e la velocità di risposta a 4 ms e il tutto garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Il prezzo è di 349,00€.

L’altro prodotto è il monitor ThinkVision T34w. Quest’ultimo ha una ampiezza maggiore rispetto all’altro device. Dispone anche di una base di supporto ergonomica migliorata e il design salvaspazio Il display, infatti, ha un’incredibile risoluzione, un rapporto di 21:9 e un raggio di curvatura di 1500R. Il suo prezzo è di 499,00 € + IVA.

Il monitor ThinkVision P27h-20 ha invece un display con risoluzione QHD e con delle cornici praticamente inesistenti. Adatto per le visualizzazione multischermo, questo monitor dispone di un design ergonomico e con una gestione flessibile dei cavi, che garantisce di avere uno spazio di lavoro privo di ingombri. Il suo prezzo è di 359,00 € + IVA.

L’ultimo monitor annunciato da Lenovo è ThinkVision T32p-20. Quest’ultimo dispone di cornici ultra sottili che circondano un ampio display da 31.5 pollici di diagonale. Il pannello è inoltre pensato per non appesantire la vista, grazie alla presenza della certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort. Il suo prezzo è di 559,00 € + IVA.