Tanti smartwatch Garmin sono in offerta su Amazon. Anche i più recenti prodotti della serie Solar, l’innovativa famiglia di orologi intelligenti dotati di una particolare tecnologia in grado di trasformare la luce solare in energia, estendendo l’autonomia della batteria, che può così raddoppiare in caso di esposizione al sole.

Garmin, tanti smartwatch in offerta ad un prezzo incredibili su Amazon

Il primo prodotto che segnaliamo è, infatti, il nuovo Instinct Solar Tactical, in offerta su Amazon al prezzo di 425,97 euro anziché 449,99 euro. Questo è uno smartwatch molto sofisticato, realizzato secondo standard militari MIL-STD-810 per una resistenza estrema ed impermeabilità fino a 100 metri. E’ dotato di un sensore Pulse Ox er monitorare l’acclimatazione all’altura e l’ossigenazione del sangue.

Smartwatch dal design più regolare ma dalle funzionalità complete è Vivoactive 3, in offerta su Amazon al prezzo di 159,99 euro anziché 229,99 euro. Dispone di uno schermo touch ad alta risoluzione, include una serie di profili sport per il monitoraggio dell’attività, come yoga, cardio, palestra, corsa, nuoto ed offre la possibilità di scaricare esercizi pre-impostati o crearne di personali.

Infine, segnaliamo anche Forerunner 735XT, con rilevazione cardio al polso tramite tecnologia Garmin Elevate e stima VO2 max, stress score, condizione delle prestazioni e soglia anaerobica. Questo smartwatch è in offerta su Amazon al prezzo di 198,88 euro anziché 349,99 euro.

