Expert fa letteralmente faville con un volantino veramente speciale, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su terminali incredibilmente vari ed interessanti, ricevendo in regalo anche una fantastica SmartBox.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli ottimi sconti pensati dall’azienda potranno decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure affidarsi al sito ufficiale. In questo secondo caso le spese di spedizione sono da aggiungersi al prezzo effettivamente mostrato a schermo, indipendentemente dalla cifra spesa.

Volantino Expert: risparmiare è facilissimo con queste offerte

Il volantino Expert avvicina gli utenti a tutte le fasce di prezzo, offrendo in cambio un regalo speciale; coloro che acquisteranno uno dei prodotti contrassegnati potranno ricevere in omaggio un cofanetto smartbox, differente in proporzione alla spesa effettuata (non sarà possibile sceglierlo).

Inclusi nella promozione troviamo anche gli smartphone, già in prima pagina abbiamo un piccolo assaggio della campagna, infatti con lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro (versione 6+128GB), si potrà ricevere il cofanetto “Peccati di Gole” con oltre 2320 degustazioni per due; in alternativa, optando per il Samsung Galaxy Note 10 Lite a 449 euro, il regalo sarà il cofanetto Momenti d’Elite, a scelta una delle 10’000 esperienze tra soggiorni, momenti di relax e altro ancora.

Naturalmente questi sono solamente due esempi dell’enorme potenziale della campagna promozionale, se volete conoscerla da vicino potete aprire le pagine che trovate nel nostro articolo, non dimenticatevi che scade però oggi, 23 luglio 2020, quindi avete davvero poco tempo per concludere gli affari.