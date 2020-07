Euronics raccoglie all’interno del proprio volantino occasioni davvero da non perdere, purtroppo però limitate esclusivamente ai punti vendita di proprietà del socio Tufano, e non presso tutti gli altri negozi sul territorio o direttamente sul sito ufficiale.

Avete capito bene, se vorrete approfittare degli sconti dovrete assolutamente recarvi personalmente presso il negozio fisico indicato nell’ultima pagina del volantino, non potrete fare altrimenti. Spendendo, inoltre, più di 199 euro, avrete anche l’opportunità di richiedere un finanziamento senza interessi, suddividendo la cifra finale in 20 rate fisse a Tasso Zero con versamento della prima mensilità addirittura a Gennaio 2021.

Volantino Euronics: queste sono le migliori occasioni del momento

Il volantino Euronics nasconde comunque tantissime offerte e prezzi da cogliere al volo, anche sui terminali di fascia particolarmente elevata, quali sono ad esempio i Samsung Galaxy S20. In questo caso si spenderanno 699 euro per la versione “base”, salendo poi a 899 euro per il Galaxy S20+, per finire con 1199 euro per il Galaxy S20 Ultra.

Sempre restando entro la fascia alta del mercato della telefonia mobile non mancano nemmeno gli ultimi modelli di casa Huawei e Motorola, scendendo poi verso soluzioni più economiche, quali sono ad esempio Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone Se e similari.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordatevi che gli acquisti possono essere effettuati solamente da Euronics Tufano entro la prima decade del mese di Agosto (gli stessi prezzi non sono disponibili sul sito ufficiale).