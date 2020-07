CoopVoce batte Kena con la ChiamaTutti TOP 20 e con una promo da 5 euro

Se prima CoopVoce non godeva di un gran seguito, la motivazione era nota a tutti. Il gestore virtuale non aveva infatti promozioni in grado di offrire gli stessi contenuti della concorrenza, che continuava ad avanzare a grandi passi. In seguito fortunatamente l’azienda è riuscita a trovare la mescola giusta, fino a creare promozioni di altissimo livello.

In questo modo infatti CoopVoce ha intrapreso una strada decisa verso il successo, arrivando oggi ad essere uno dei provider migliori su piazza. Sono in molti gli utenti che quando si ritrovano a voler cambiare gestore, valutano le sue soluzioni. Queste ogni mese cambiano, portando nuovi contenuti ma soprattutto prezzi sempre interessanti. È questo il caso delle nuove offerte pubblicate sul sito ufficiale proprio durante questo mese di luglio.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 20 con la Easy+, si parte da 5 euro al mese

Tutti coloro che valutano le promo di CoopVoce ne hanno ben donde. Il gestore virtuale ha aggiornato ancora una volta la sua linea ChiamaTutti, introducendo una nuova offerta e affiancandola alla soluzione più economica di sempre.

E’ infatti arrivata la TOP 20, soluzione che include al suo interno minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di 9 euro al mese per sempre.

La Easy+ è ancora disponibile con i suoi 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare in internet. Il prezzo è di 5 euro al mese per sempre. Le due offerte sono disponibili anche per i già clienti.