Comet è veramente straordinaria, il volantino corrente fa un regalo immenso a tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare, solo oggi, uno dei tanti prodotti contrassegnati, potranno ricevere nel contempo anche un omaggio veramente speciale.

La campagna promozionale, come avete potuto capire, è in scadenza il 23 luglio, ma nonostante tutto avete ancora la possibilità di completare gli acquisti sul sito ufficiale (con spedizione però a pagamento presso il domicilio) e nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

L’omaggio è previsto con l’acquisto di uno dei dispositivi contrassegnati, l’utente non potrà scegliere il modello da ricevere, tutto dipenderà da quanto avrà speso per il proprio prodotto. In proporzione a questo fattore potrà comunque godere di JBL Link 10 o JBL Link 300, due ottimi altoparlanti bluetooth dalle incredibili prestazioni (la consegna sarà immediata in cassa).

I codici sconto Amazon e le nuove splendide offerte vi attendono direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivetevi qui.

Volantino Comet: le offerte con i migliori sconti in assoluto

Il volantino Comet riserva comunque particolari sorprese al consumatore finale, si potranno difatti acquistare i top di gamma più richiesti del momento, come Huawei P40 Pro, Galaxy S20 Ultra o Motorola Edge+, pagandoli cifre non particolarmente elevate.

Finendo poi sui modelli più in voga, ovvero tutti gli smartphone che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, questi sono in vendita sotto la soglia dei 300 euro, e parliamo nello specifico di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A91 o Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Il volantino Comet lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale per tutte le informazioni del caso.