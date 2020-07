Bennet apre le porte dei propri negozi agli appassionati di tecnologia proponendo una campagna promozionale assolutamente interessante e ricca di occasioni da saper cogliere assolutamente al volo, proprio per cercare di spendere il meno possibile sui singoli prodotti.

Tutti coloro che vorranno completare un acquisto dovranno recarsi personalmente nei punti vendita, infatti la tecnologia non risulta essere ancora accessibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Ad ogni modo i prodotti sono distribuiti in versione no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore) e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Non dimenticatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, al suo interno trovate i migliori codici sconto Amazon e tutte le offerte del caso.

Bennet: il nuovo volantino fa faville

Ufficialmente disponibile fino al 29 luglio, il volantino Bennet promette l’accesso diretto a due smartphone Samsung appartenenti alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile. Gli utenti infatti potranno decidere di acquistare Galaxy A10 e Galaxy A40 spendendo meno di 200 euro, più precisamente 119 e 169 euro. Naturalmente non parliamo di terminali particolarmente qualitativi, ma comunque in grado di garantire buone prestazioni per la cifra effettivamente richiesta.

In alternativa è possibile virare verso un tablet di casa Apple, più precisamente il grande Apple iPad da 10.2″ (nella versione solo WiFi con 32GB di memoria interna), in vendita nel periodo a soli 269 euro.

Per conoscere da vicino il volantino Bennet discusso nel nostro articolo, ricordando ad ogni modo che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio, ma sopratutto che sono disponibili anche tanti altri prodotti appartenenti a brand differenti, aprite le pagine che trovate poco sotto.