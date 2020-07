Saper riconoscere le piante non è un gioco da ragazzi. Dietro all’identificazione di una pianta vi sono anni di studio e tanta passione, ciò non toglie la possibilità a coloro che vogliono conoscere il nome del vegetale. Ecco quindi le app in grado di aiutarci a conoscere quei meravigliosi fiori dei quali però non sappiamo il nome e riconoscere così la natura.

App: come scoprire la tipologia di una pianta grazie all’aiuto della tecnologia

Di applicazioni per gli appassionati della natura se ne trovano in grandi quantità. Ma quali sono le migliori sul mercato?

PLANTNET

PlantNet permette di identificare una specie vegetale (erbacea e arborea) scattando con lo smartphone alcune foto alle parti della pianta (quali fiori, frutti, corteccia, ecc.). L’unica pecca è che l’app non è in grado di analizzare specie ornamentali ed orticole.

Essa è nata da un progetto finanziato dalla Fondazione Agropolis e si può trovare sugli smartphone Android e su iOS.

LIKE THAT GARDEN

Il database dell’app è molto ampio, anche se la ricerca risulta meno efficiente e dispersiva. Ciononostante, per trovare informazioni dettagliate sulla specie vegetale identificata, ci si può collegare direttamente a siti esterni. L’applicazione è gratis ed è scaricabile su dispositivi Android e iOS.

IFOREST

iForest riconosce invece gli alberi. La ricerca è inclusa di latifoglie, conifere e descrive perfettamente le varie specie con tanto di immagini raffiguranti le parti dell’albero, dal particolare della foglia al seme. Le schede botaniche contengono informazioni sulle 113 specie arboree principali dell’Europa centrale; nel software si possono compiere le ricerche anche in base alle condizioni di luce, alla fertilità del suolo, all’altitudine, etc… Infine vi è la possibilità di fare dei quiz per mettere in pratica le conoscenze acquisite.

L’app è disponibile nei market Android e iOS ad un prezzo di € 12.90.

MY GARDEN ANSWERS

My Garden Answers è un’app in lingua inglese che permette di risalire anche ad alcune delle più diffuse malattie delle piante, dando info utili sulle cause dell’infestazione e su come distruggerla. Inoltre c’è la possibilità di parlare e chiedere a veri esperti di giardinaggio ciò di cui avete bisogno.

Trovate questa app gratis su Play Store Android e iTunes.