La Go 50 Top+ Online di WindTre appare essere come una delle migliori promozioni attualmente in circolazione, proprio perché perfettamente in grado di far convergere grandi contenuti, corrispondenti nello specifico a 50 giga al mese, entro un prezzo non particolarmente elevato (soli 5,99 euro).

Data la nomenclatura della stessa, la prima cosa da sapere riguarda sicuramente la limitazione riguardante l’attivazione, è infatti necessario richiederla in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda, con portabilità obbligatoria del numero originario. In questo caso gli unici che la potranno attivare sono gli uscenti da un operatore virtuale, ad esclusione però dei cosiddetti semivirtuali, ovvero i vari Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile. Inizialmente, inoltre, verrà richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro, necessario per l’acquisto della SIM ricaricabile.

WindTre: la promozione è unica nel suo genere

La promozione promette poi l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, a illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque, concludendo il tutto con 200 SMS da inviare ad ogni numero registrato sul nostro territorio.

Il costo fisso corrisponde esattamente a soli 5,99 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile; non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà effettivamente richiedere la portabilità verso altra azienda in un qualsiasi momento, senza temere di dover pagare penali di alcun tipo.

Nel caso in cui foste in uscita da Iliad, segnaliamo la Go 50 Fire+, stessa identica promozione ma in vendita a 6,99 euro al mese, attivabile direttamente in tutti i punti vendita sul territorio nazionale.