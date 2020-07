WindTre è uno degli operatori più attivi in Italia in campo commerciale. In queste settimane abbiamo passato in rassegna numerose offerte del nuovo gestore, figlio dell’unione tra Wind e 3 Italia. Tra le migliori offerte di WindTre è possibile annoverare certamente una particolare iniziativa per la connessione internet dedicata agli utenti fedeli.

WindTre, la promozione con 100 Giga pensata per tutti i clienti fedeli

Chi già ha una SIM attiva con WindTre ha ora la possibilità di attivare la promozione Cube Large Summer Easy Pay. L’iniziativa prevede la sottoscrizione di una seconda SIM che va ad aggiungersi sul proprio profilo a quella già attiva.

La seconda scheda SIM sarà necessaria proprio per l’adesione all’offerta Cube Large Summer Easy Pay. La promozione prevede una soglia composta esclusivamente da traffico internet con 100 Giga per navigare sia su smartphone che su tablet o su altri mobile device. Sarà possibile navigare con questi 100 Giga sotto rete 4G e 4,5G.

Molto vantaggioso è il prezzo di quest’offerta. Gli utenti, infatti, riceveranno i 100 Giga al sempre costo di 9,99 euro qualora si scelga la formula di pagamento Easy Pay, ovvero il metodo di fatturazione di ricarica automatica con carta di credito o conto corrente. In caso contrario, invece, la tariffa avrà un prezzo mensile di 12,99 euro.

Gli utenti che sceglieranno di attivare Cube Large Summer Easy Pay daranno vita ad un ciclo di rinnovi valido per due anni dal momento della sottoscrizione. La soglia dei 100 Giga sarà rinnovata quindi su base mensile, a meno di una disdetta anticipata da parte dei singoli clienti.