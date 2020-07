Il volantino Comet ha in serbo regali a non finire per tutti gli utenti, ancora per pochi giorni coloro che decideranno di acquistare nuovi prodotti potranno approfittare di prezzi veramente ridottissimi e, sopratutto, di un omaggio speciale su ogni acquisto.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, il cliente non dovrà seguire un iter specifico o superare un determinato livello di spesa, ma dovrà semplicemente acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati. A questo punto, dipendentemente dal costo dello stesso, riceverà in cambio il JBL Link 10 o il JBL Link 300, due altoparlanti dal valore leggermente differente.

Volantino Comet: ecco gli smartphone da acquistare subito

La campagna promozionale cerca di accontentare tutti gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, al suo interno infatti troviamo modelli appartenenti a tutte le fasce di prezzo, a partire dai top di gamma, come Huawei P40 Pro, Motorola Edge+ o Galaxy S20 Ultra, per finire poi sulla porzione più richiesta, entro i 300 euro.

Qui troviamo alcuni dei migliori terminali dal rapporto qualità/prezzo più favorevole, non dimentichiamoci infatti di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Oppo A91 e similari.

Il volantino Comet naturalmente non si ferma qui, sfogliando le pagine si possono scovare anche tantissime altre occasioni legate a categorie merceologiche completamente differenti. Per approfittarne e per conoscerle da vicino, aprite le pagine della campagna sul sito ufficiale, ricordando che potrete completare gli acquisti anche online senza problemi o difficoltà.