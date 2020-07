Le offerte che TIM sta presentando nel corso di questa stagione estiva sono molto vantaggiose. Oltre alle classiche iniziative nel mondo della telefonia fissa ed in quello della telefonia mobile, il provider è oramai impegnato con costanza anche nel campo televisivo. Un’offerta, a tal proposito, sta suscitando un particolare interesse del pubblico.

TIM più Netflix: ecco l’offerta speciale per tutti gli amanti di serie tv

TIM nel corso dell’estate ha presentato il suo nuovo pacchetto Mondo Netflix. L’offerta si rivolge a tutti i clienti che desiderano attivare un piano di visione per TIMvision e contestualmente anche un account per Netflix.

Con Mondo Netflix gli abbonati avranno accesso ad un pacchetto che per quantità di contenuti non ha rivali. Gli utenti potranno attivare un account Netflix con libero e pieno accesso al relativo catalogo di film e serie tv; allo stesso tempo ci sarà disponibilità di tutti i titoli presenti sul portale TIMvision. In aggiunta l’offerta si completa con la presenza del decoder TIMvision Box. Tutto ciò ad un costo mensile di 12,99 euro ogni trenta giorni.

Allo stato attuale, in attesa di ulteriori proroghe, la promozione di TIM è valida sino al prossimo 31 Luglio. Per l’attivazione è possibile usufruire sia del sito ufficiale sia di uno degli store TIM presenti in Italia.

Oltre a Mondo Netflix, in campo televisivo TIM ha lanciato anche una seconda promozione, dal nome Mondo Sport. Al prezzo fisso di 29,99 euro, gli utenti potranno avere libero accesso a tutti gli eventi sportivi e calcistici di Sky (via NOW TV) e di DAZN.