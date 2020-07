Chi è cliente di TIM sa benissimo che l’operatore sta spingendo sempre di più per lo strumento delle Ricariche Automatiche. Al fine di promuovere l’adozione di tale metodo di pagamento per un pubblico sempre più ampio, nelle ultime settimane TIM ha lanciato delle promozioni ad hoc.

TIM, chi attiva la Ricarica Automatica avrà questo bonus mensile per internet

Durante questa stagione estiva, è previsto un nuovo bonus per tutti gli abbonati che opteranno per la Ricarica Automatica. L’incentivo previsto ancora una volta riguarda la connessione internet.

Per chi sceglie di attivare Ricarica Automatica attraverso i canali internet di TIM è previsto un bonus di 10 Giga gratuiti. Il bonus dei 10 Giga si rinnova di mese in mese, per un anno intero dal momento dell’attivazione di Ricarica Automatica. La soglia internet non sostituisce quella della propria ricaricabile di riferimento, ma bensì si integra con quest’ultima, rendendo di fatto più libera da vincoli la navigazione in rete.

La promozione ha la durata esclusiva di dodici mesi. Ciò significa che a conclusione del periodo dell’offerta non sarà possibile chiedere una proroga, ma allo stesso tempo non vi saranno costi extra da pagare rispetto alla propria promozione.

E’ bene ricordare in conclusione quelli che sono i limiti di Ricarica Automatica. Al metodo di pagamento potranno accedere solo ed esclusivamente quegli abbonati che hanno pieno possesso di una carta di credito, conto correnti o TIM Pay. Per Ricarica Automatica c’è anche un vincolo per il prezzo dell’offerta: il sistema sarà attivabile per promozioni dal costo di almeno 3 euro al mese.