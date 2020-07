Negli ultimi anni Suburra ha conquistato centinaia di migliaia di feedback positivi grazie alle sue due prime stagioni disponibili ormai da tempo sulla piattaforma di streaming video Netflix. Nonostante la serie TV racconti i fatti e le vicende della malavita Romana, quest’ultima è riuscita ad arrivare anche fuori Italia, ottenendo parecchio successo anche nel resto del mondo. Ad oggi, quindi, i fan del titolo Italiano attendono con ansia il rilascio della terza stagione che, purtroppo, sarà anche l’ultima.

Sfortunatamente, come molteplici serie TV originali Netflix, anche Suburra 3 subirà dei pesanti ritardi a causa dell’emergenza Covid-19. I nuovi episodi, previsti inizialmente per l’estate del 2020, sono infatti rinviati a data da destinarsi.

Suburra: ecco le ultime novità sulla terza stagione Netflix

Come ben sappiamo, quindi, il cast di Suburra avviò le prime riprese per la terza stagione nel Dicembre 2019. Sfortunatamente, però, nel mese di Marzo 2020 queste ultime furono temporaneamente sospese, rinviando quindi il rilascio della nuova Season. Di recente, inoltre, l’attore Alessandro Borghi ha commentato la vicenda affermando che: “Purtroppo nessuno conosce quando la terza stagione di Suburra arriverà su Netflix, neanche la produzione stessa”.

Ad oggi, anche se a rilento, le riprese per la terza stagione sono finalmente ripartite. Gli attori, infatti, sono stati recentemente intravisti sul set, da alcuni utenti di pagine fan-base, alle prese con i primi lavori post-Lockndown. Ovviamente, come potevamo facilmente immaginarci, le riprese per la nuova stagione sono ripartite in tutta sicurezza, evitando quindi assembramenti e luoghi ultra affollati.

Restate connessi per non perdervi nesnche una notizia.