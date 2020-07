Nonostante il colosso sud coreano Samsung stia preparando tutto per l’attesissimo evento del prossimo 5 agosto 2020, alcune indiscrezioni parlano del successore dell’amatissimo Galaxy S10 Lite.

Sembrerebbe infatti che l’azienda stia portando avanti anche altri progetti per l’immediato futuro. Uno di questi progetti riguarda proprio il successore dello smartphone appena citato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: il successore del Galaxy S10 Lite potrebbe arrivare ad ottobre 2020

Il dispositivo in questione dovrebbe chiamarsi Galaxy S20 Fan Edition. Il cambio di nome, che dovrebbe risultare più accattivante per il grande pubblico, potrebbe però portare in dote anche una novità particolarmente sgradita: l’aumento di prezzo. Ebbene sì, se il precedessore aveva debuttato in Corea del Sud ad un prezzo di circa 630 euro al cambio attuale, il nuovo Galaxy S20 Fan Edition potrebbe aggirarsi intorno ai 730 euro.

Si tratterebbe sicuramente di un incremento che si ripercuoterebbe sicuramente anche sul listino italiano. Per quanto riguarda il periodo di uscita, le ultime indiscrezioni parlano del mese di ottobre, ma è ancora presto per esserne sicuri. Circolano infine anche alcune voci sul comparto fotografico, il Galaxy S20 Fan Edition potrebbe vantare il nuovo sensore da 50 megapixel realizzato dal colosso.

Secondo altre voci però, il nuovo smartphone dovrebbe accontentarsi di una tripla fotocamera da 12 + 12 + 8 megapixel. Vi ricordiamo che il Galaxy S10 Lite monta una fotocamera posteriore da 48 megapixel mentre quella anteriore è da ben 32 megapixel, già un ottimo sensore per trattarsi comunque da una fotocamera da “selfie”. Non ci resta quindi che attendere maggiori indiscrezioni nei prossimi giorni, nel frattempo attendiamo con ansia l’evento del 5 agosto 2020.