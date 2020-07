In un mercato ormai saturo di smartphone di grosse dimensioni, c’è qualcuno che ha deciso di andare contro-tendenza. Unihertz, una piccola azienda cinese, ha realizzato lo smartphone più piccolo al mondo. Si chiama Jelly 2, è grande quanto una carta di credito ma le sue dimensioni non compromettono le sue funzionalità. Anzi, a bordo c’è niente meno che l’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, Android 10!

Jelly 2, ecco lo smartphone più piccolo al mondo con Android 10

Con dimensioni pari a quelle di una comune carta di credito, questo smartphone può facilmente essere utilizzato con una sola mano e può essere riposto ovunque senza problemi, che sia in tasca, in borsa o in un piccolo marsupio. Jelly 2 è dotato di un display da 3 pollici con risoluzione di 480 x 854 pixel e 326 PPI, per immagini con colori vivaci e dettagli nitidi.

Lo smartphone è alimentato da un processore MediaTek Helio P60, accompagnato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Sulla carta, dunque, Jelly 2 è un mid-range convincente, che garantisce buone prestazioni in ogni situazione d’uso. Il comparto fotografico non è, però, dei più assortiti del momento. Singola fotocamera esterna da 16 MP ed una selfie camera da 8 MP.

Jelly 2 dispone anche di un tasto programmabile, che può dunque essere impostato a proprio piacimento per avviare un’applicazione, scattare foto o una qualsiasi altra funzione. Presente anche il chip NFC, per cui è possibile effettuare pagamenti contact-less direttamente con lo smartphone, semplicemente avvicinando questo dispositivo ad un POS.

Questo smartphone è compatibile con tutte le reti 4G, è dotato di uno slot per le microSD e di due slot per le SIM e presenta un sistema di posizionamento satellitare completo, con GPS, Beidou e Glonass e ben cinque tipi di sensori per un segnale forte e stabile ed una maggiore precisione sulla posizione e sul percorso di navigazione.

Jelly 2 è in cerca di sostenitori su Kickstarter, dove è disponibile al prezzo di 159 dollari. Le spedizioni partiranno a dicembre.