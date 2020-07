Vi piacerebbe avere in maniera del tutto gratuita un abbonamento alla piattaforma di streaming Netflix di ben 83 anni? Si tratterebbe praticamente di un abbonamento a vita dato che chi lo prescrive ha comunque più di 18 anni. Sarebbe senz’altro fantastico e negli Stati Uniti è stato possibile tramite una iniziativa.

Abbonamento a vita a Netflix? Negli USA è possibile

In questi ultimi giorni è stata promossa una interessantissima iniziativa dedicata a tutti i fan e possessori di un abbonamento Netflix. Nello specifico, tramite la vincita di un videogioco chiunque può vincere un abbonamento a questa piattaforma di streaming di ben 83 anni e in modo totalmente gratuito. La scelta di questa iniziativa risiede sicuramente nella promozione del nuovo film esclusiva di Netflix, cioè The Old Guard. In questo film, la protagonista è la famosa Charlize Theron che interpreta una eroina immortale.

Il videogioco che bisogna terminare e vincere per ottenere l’abbonamento a vita della piattaforma di streaming è infatti ispirato a questa pellicola. Nel videogioco, infatti, l’utente vestirà i panni di Andromaca di Scizia (ovvero la protagonista del film che è immortale). Si tratta di un gioco picchia duro e il cui scopo è quello di raggiungere il maggior punteggio possibile.

Come già accennato, questa iniziativa è stata purtroppo riservata esclusivamente ai cittadini degli Stati Uniti ed è inoltre terminata poche ore fa. Niente da fare, quindi, per tutti gli altri fan e abbonati della piattaforma di streaming che non hanno potuto partecipare a questa iniziativa davvero interessante e che ha fatto molto scalpore negli USA.