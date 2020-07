Sul set non prima di Settembre. E’ questo l’anatema che sta colpendo una delle serie più amate degli ultimi anni, Stranger Things, che non potrà riprendere i lavori di produzione – e conseguentemente post produzione – prima del prossimo autunno.

Ma i fan, naturalmente delusi da questa prospettiva e dalla prolungata attesa, potranno rincuorarsi grazie ad una indiscrezione trapelata in questi giorni proprio da Hopper, uno dei personaggi di cui è atteso il ritorno nella quarta stagione. Secondo quanto riportato, l’attore avrebbe fornito indicazioni sulla concreta possibilità di confermare anche la quinta stagione della serie. Parlando del proprio personaggio, Harbour avrebbe infatti dichiarato che nella quarta e nella quinta stagione – non appena sarà possibile girarle – si avranno più elementi per inquadrare la storia di Hopper che ne renderanno più completo l’inquadramento del character.

The Order e You: ecco le news sulle nuove stagioni

Dopo la conclusione di due serie molto apprezzate dal pubblico, ossia il teen drama Tredici e la pluripremiata Dark, altri contenuti stanno lasciando i fan con il fiato sospeso in attesa di conferme circa il loro ritorno.

Basti pensare a You, il thriller psicologico che ha conquistato il cuore di numerosi series addicted, e The Order, di cui ancora non è noto il rinnovo per la terza stagione. Al momento, infatti, Netflix sta dando priorità alla ripresa delle attività sui set soprattutto per quegli show che hanno fatto il boom negli ultimi anni, come ad esempio Peaky Blinders, e a quelli il cui completamento delle riprese era ormai imminente (si pensi a Suburra, che si concluderà con questa terza ed ultima stagione).