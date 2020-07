MediaWorld è fantastica, proprio in questi giorni è riuscita a lanciare un volantino ricco di occasioni da saper cogliere al volo per riuscire a spendere il meno possibile su tutti i prodotti di fascia alta attualmente presenti sul mercato nazionale.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere completati altrove o nei punti vendita sparsi per il territorio. Il must del volantino riguarda però la spedizione gratuita presso il vostro domicilio, indipendentemente dal livello dell’ordine effettuato.

MediaWorld: questo è il volantino migliore del momento

Gli smartphone inseriti in promozione appaiono ad ogni modo davvero moltissimi, in primis annoveriamo soluzioni di altissima qualità, quali sono Samsung Galaxy S20 acquistabile a soli 699 euro, passando anche per iPhone Xr in promozione a 679 euro, concludendo il tutto con il Samsung Galaxy S10 Lite in vendita a 429 euro.

Le occasioni migliori arrivano però nel momento in cui impostiamo come limite i 300 euro, a questo punto infatti si potrà decidere di acquistare Huawei P30 Lite, Huawei P Smart S, Huawei Y5p, Galaxy A20e, Huawei y5p e similari, sempre in versione completamente sbrandizzata.

Il volantino MediaWorld ovviamente non si ferma qui, sfogliando le pagine che trovate direttamente sul sito ufficiale potrete anche scoprire tantissime occasioni che vi aiuteranno a risparmiare anche su categorie merceologiche completamente differenti (ricordate che è attivo solo online).