Euronics si libera della concorrenza di Trony e MediaWorld con il lancio di una campagna promozionale davvero speciale, gli utenti infatti si ritrovano a poter scegliere tra tantissimi prodotti a prezzi incredibilmente bassi, senza dover comunque rinunciare alla qualità generale.

La limitazione più grande del volantino di cui vi stiamo parlando riguarda la disponibilità sul territorio nazionale, è bene ricordare infatti che parliamo di una campagna attiva esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Tufano, ciò sta a significare che l’accesso sarà possibile solo fisicamente e non sul sito ufficiale aziendale.

Coloro che comunque spenderanno più di 199 euro, potranno richiedere il finanziamento in 20 mesi, a Tasso Zero (quindi senza interessi), con versamento della prima rata a partire dalla mensilità di Gennaio 2021.

Volantino Euronics: le occasioni sono incredibili

Con questo volantino Euronics l’utente si ritrova a poter effettivamente mettere le mani su smartphone di altissima qualità a prezzi relativamente bassi, spiccano sicuramente gli ultimi top di gamma di casa Samsung, quali sono Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, in vendita rispettivamente a 699, 899 e 1199 euro (tutti naturalmente in versione completamente sbrandizzata). Non mancano device anche di altri brand, da segnalare infatti la presenza di tutti gli Huawei e Motorola, per finire con Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone SE o Apple iPhone 11.

La campagna promozionale ovviamente non si ferma qui, se siete curiosi di conoscerla da vicino per scoprire ogni singolo dettaglio, aprite subito le pagine che trovate poco sotto.