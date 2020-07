Il mondo delle auto elettriche è in continuo sviluppo anche se moltissimi consumatori preferiscono acquistare un auto a diesel piuttosto che quelle elettriche, in primis per un fattore economico e secondariamente perché ci sono ancora tante perplessità a riguardo. Una delle tante perplessità è proprio legata alle batterie e al loro smaltimento perché ci sono pochissimi centri attualmente, ma alcuni ricercatori hanno deciso di mettersi al lavoro per trovare una valida ed economica soluzione.

Auto elettriche e batterie sostituibili: arriva una nuova idea direttamente dalla Cina

In tanti puntano allo sviluppo delle vetture elettriche, ma la Cina tiene particolarmente a questo progetto tanto da investire notevoli cifre a riguardo. Grazie ai suoi continui investimenti alcuni ricercatori hanno avuto la possibilità di mettersi all’opera per trovare una soluzione più che valida.

A quanto pare da un momento all’altro potrebbero arrivare delle batterie sostituibili ed essere costruiti dei centri per lo smaltimento appositi così da rendere molto più facile questo cambio. L’idea dei ricercatori, inoltre, è quello di sviluppare delle batterie facilmente reperibili ad un costo non troppo eccessivo così da renderle alla portata di gran parte dei consumatori.

Si tratta ancora di un progetto che richiede molto lavoro e continui investimenti, ma il Governo cinese potrebbe stupire tutto il mercato da un momento all’altro. Potrebbe essere una vera e propria svolta per il mercato delle auto elettriche rendendo l’acquisto anche più facile visto che numerose perplessità sono legate proprio alle batterie. In tanti attendono solo aggiornamenti e novità positivi in merito.