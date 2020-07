Trony non sembra avere pietà di Esselunga o di tutte le altre rivali del settore della rivendita di elettronica, la propria campagna promozionale Prendi 3 Paghi 2 risulta essere ancora una delle migliori in circolazione, proprio perché in grado di regalare prodotti agli utenti.

Valida fino al 23 luglio in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni, ma non effettivamente raggiungibile online sul sito ufficiale, la campagna si contraddistingue da ogni altra soluzione attualmente disponibile sul mercato.

L’utente che ne vorrà approfittare dovrà seguire un iter ben specifico, con partenza fissata sull’acquisto di un grande elettrodomestico o televisore dal prezzo di almeno 499 euro, in alternativa ad un piccolo elettrodomestico del valore di 69 euro.

Volantino Trony: le offerte sono incredibili

Fatto questo, le possibilità che si aprono dinnanzi agli occhi sono sostanzialmente un paio; da un lato troviamo una riduzione del 50% sul meno caro, come conseguenza dell’acquisto di un secondo prodotto in aggiunta al suddetto. Dall’altro, invece, ecco arrivare uno sconto del 100% sul meno caro, richiedendo nel contempo l’acquisto di altri 2 prodotti (per un totale quindi di 3 dispositivi), in aggiunta all’originario.

Non sono applicate limitazioni particolari, ciò sta a significare che superato il primo step l’utente potrà effettivamente scegliere ciò che vuole tra i modelli attualmente disponibili nel catalogo aziendale. Per conoscere da vicino la campagna promozionale, ed approfittare poi di un volantino Trony finalmente attivo su tutto il territorio nazionale, aprite subito le pagine che trovate inserite qui sotto.