Per l’estate TIM ha pensato a grandi iniziative per quanto concerne il mondo della telefonia fissa. Il gestore italiano, come sempre, proprio in occasione di queste settimane lancia promozioni molto allettanti per soglie di consumi e per costi mensili. Le occasioni principali, in tale circostanza, saranno garantite ad una fascia di pubblico precisa: quella degli under 25.

TIM, soglie e consumi ancora più vantaggiosi con la nuova offerta Young

Per i clienti più giovani TIM ha rivisitato la sua storica offerta TIM Young, trasformandola in Young Student Edition. A poter beneficiare di questa tariffa ci sono tutti i nuovi clienti, ma anche gli abbonati storici del gestore che desiderano modificare il loro piano tariffario.

Il gruppo commerciale di TIM prevede soglie ancora più vantaggiose per Young Student Edition. I clienti, infatti, avranno a loro disposizione chiamate senza limiti più SMS verso tutti a cui si aggiungono 40 Giga per la connessione internet. Il costo di rinnovo mensile è davvero vantaggioso: soltanto 9,99 euro per gli utenti che attiveranno la formula di pagamento con Ricarica Automatica. Alla cifra mensile vanno aggiunti solo 12 euro per le spese di attivazione.

L’attivazione di Young Student Edition comporta anche dei servizi aggiuntivi. In primo luogo, gli abbonati avranno libero accesso a tutti i servizi di eLearning per la didattica online. Allo stesso tempo, gli abbonati potranno anche sfruttare la connessione illimitata per le principali piattaforme social e chat. Per quanto concerne le app di streaming musicale, anche qui è prevista navigazione no limits ed in più ci saranno sei mesi a costo zero per TIMmusic Platinum.