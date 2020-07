Il gruppo commerciale di TIM nel corso di questa stagione estiva non ha sorprese solo ed esclusivamente per tutti coloro che ancora non hanno attivato una scheda SIM. Il gestore, infatti, cerca di favorire con delle iniziative speciali anche chi è già cliente. Proprio negli ultimi giorni, alcuni abbonati hanno la possibilità di attivare un’offerta personalizzata.

TIM, la promozione xTe con minuti e sino a 100 Giga per internet

Le nuove tariffe pensate da TIM si chiamano xTe. Queste offerte sono proposte ad abbonati che hanno già una ricaricabile attiva e prevedono soglie di consumo quasi illimitate ad un costo davvero vantaggioso.

In base agli SMS informativi inviati agli utenti dall’operatore, sarà possibile attivare un pacchetto che comprende minuti illimitati e 50 Giga di internet ad un prezzo mensile fisso di 9,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione per la tariffa ed inoltre, anche il servizio Lo Sai e Chiama Ora sarà disponibile completamente a costo zero.

Il vero vantaggio di questa tariffa però è un altro. Per puntare ancora una volta sullo strumento della Ricarica Automatica, TIM garantisce infatti un upgrade della stessa promozione. Tutti gli abbonati che attivano la xTe e che entro sessanta giorni faranno richiesta per la Ricarica Automatica riceveranno 100 Giga anziché 50 Giga.

Ricordiamo che la Ricarica Automatica è lo strumento di fatturazione diretta del costo della ricaricabile su carta di credito o conto corrente. La richiesta di attivazione per Ricarica Automatica può essere effettuata direttamente sul sito internet del gestore o anche in uno degli store di TIM in Italia.