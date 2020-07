Le radiazioni emesse dagli smartphone possono diventare un argomento molto discusso, soprattutto quando questi ultimi diventano oggetto di speculazioni direttamente collegati alle fake news. Con l’era dei social, infatti, seminare paura e diffondere timore non è difficile visto che la condivisione dei contenuti è talmente facile da essere pressoché istantanea.

Tornando a parlare delle radiazioni emesse dagli smartphone, in ogni caso, non bisogna nutrire paura visto che questo genere di emissione non provoca danni nell’essere umano. Grazie a dei valori e dei limiti imposti, ogni complicazione viene evitata. In che modo? Non superando i 2 watt per chilogrammo nella scala dei valori SAR.

Radiazioni e smartphone: una lista riporta quelli con i valori SAR più alti

Diffusasi su grande scala è poi una lista che riporta gli smartphone potenzialmente dannosi: in realtà essi sono sicuri e a norma rientrando nei limiti dei 2 watt. Questa lista è composta da: