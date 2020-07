Il mercato della telefonia continua ad essere molto vasto soprattutto per quanto riguarda smartphone e tariffe telefoniche che, al giorno d’oggi, sembrano essere due punti fondamentali per la quotidianità. In commercio ci sono smartphone innovativi e super tecnologici, pieghevoli, con quadrupla fotocamera, con i quali è possibile effettuare innumerevoli operazioni.

In tanti sono appassionati di questi dispositivi super tecnologici domandandosi come saranno gli smartphone del futuro. Nell’infinito mondo di Internet, infatti, circolano già le prime ipotesi su quelli che potrebbero essere gli smartphone del futuro e le loro caratteristiche.

Smartphone del futuro: ecco tutti i dettagli su come potrebbero essere

Le principali aziende telefoniche, specializzate in sviluppo di dispositivi mobili, scelte dai consumatori sono soprattutto Xiaomi, Apple, Huawei e Samsung. Difatti si aspettano grandi cose da loro soprattutto per quanto riguarda avanguardia e alta tecnologia.

Per il futuro si prevede smartphone all-in-one in cui la versatilità sarà al primo posto. Si ipotizzano dispositivi con cui sarà possibile utilizzarli per mesi grazie a delle nuove batterie, con display pieghevoli e super resistenti. In tanti, inoltre, sostengono che le porte USB saranno sicuramente eliminate visto che sono già stati presentati alcuni prototipi privi di porte che si affidano alla ricarica wireless o Wi-Fi.

Le varie aziende telefoniche sicuramente fra diversi anni stupiranno il mercato con l’alta tecnologia, ma per il momento possiamo solo affidarci a ipotesi e idee perché è ancora troppo presto per parlare degli smartphone del futuro. Non resta, dunque, che attendere qualche anno per scoprire qualche dettaglio in più.