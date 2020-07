Mancano poche giornate alla conclusione della Serie A. Dopo la pausa forzata causa Covid, in questo mese di luglio, il campionato di calcio è stato il grande protagonista dei palinsesti Sky. I grandi appuntamenti della pay tv, ad ogni modo, continueranno anche nel mese di agosto con Champions League, NBA, Formula 1 e motomondiale.

Sky, costi sempre più bassi per la visione delle grandi esclusive su digitale terrestre

Con un panorama televisivo inedito, Sky ha deciso di rivedere in parte anche la sua proposta commerciale. La pay tv, a differenza degli scorsi anni, oggi non è attiva soltanto sul satellite, ma anche sul digitale terrestre. Proprio grazie alla tecnologia del digitale terrestre, tanti abbonati potranno accedere alle migliori esclusive dei pacchetti Sport e Calcio con costi da netto ribasso.

L’attuale promozione di Sky per il DTT prevede un costo di 34,90 euro. A questo prezzo mensile gli utenti potranno accedere ad una selezione di canali senza l’ausilio di una parabola o anche di un decoder. Il prezzo di listino, in base alle attuali disposizioni, risulterà bloccato per dodici mesi.

Questa particolare iniziativa di Sky si rivolge sia a tutti coloro che decidono di sottoscrivere un nuovo abbonamento, sia a tutti i già clienti, compresi quelli con piano per il satellitare.

Sempre nella proposta della pay tv sarà incluso nel prezzo anche il servizio Sky Go. La piattaforma streaming di Sky sarà quanto mai fondamentale quest’estate, per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi i loro appuntamenti preferiti anche al mare o in vacanza.