Il colosso OnePlus ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento software per i propri top di gamma, ovvero OnePlus 8 e OnePlus 8 pro. Per la precisione si ratta della versione stabile della OxygenOS.

Scendendo nei dettagli si tratta della versione 10.5.9 per OnePlus 8 e della 10.5.11 per OnePlus 8 Pro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo aggiornamento rilasciato.

OnePlus rilascia un nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e 8 Pro

Come anticipato precedentemente, il nuovo aggiornamento software ha introdotto il supporto alle OnePlus Buds che verranno presentate proprio oggi, martedì 21 luglio 2020. Sono stati introdotti anche nuovi stili per l’orologio nell’applicazione sistema. E ancora, inserita l’ottimizzazione dell’esperienza con il touchscreen del dispositivo, aggiunti alcuni fix dei problemi saltuari con la ricarica wireless e dei problemi con ARCore.

Ma le novità non sono finite qui, insieme al nuovo aggiornamento sono arrivare anche le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di luglio 2020, Google Mobile Services aggiornati al mese di maggio 2020 ed infine l’ottimizzazione generale della stabilità di sistema. Oltre alle novità che riguardano il software, sono state introdotte anche alcune novità che riguardano la rete.

La prima riguarda i miglioramenti della stabilità di rete e la seconda riguarda l’ottimizzazione della funzionalità Wi-Fi Transfer. Attualmente la distribuzione dell’aggiornamento è attualmente in corso via OTA. Il rollout è attualmente in corso anche per le versioni europee dei due smartphone OnePlus. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per ricevere l’aggiornamento stabile. Sicuramente vi terremo aggiornati su qualsiasi novità dovremmo ricevere nei prossimi giorni, anche sulla presentazione dei nuovi Buds.