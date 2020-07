Netflix potrebbe prepararsi al lancio di un nuovo software a seguito di un interessante teaser dell’azienda. Il gigante dello streaming online ha rivelato che sta lanciando NetFX, una piattaforma basata su cloud. Essa consentirà a fornitori, artisti e creatori di connettersi e collaborare agli effetti visivi (VFX) per i titoli Netflix in modo più semplice.

La ‘piattaforma all’avanguardia’ cercherà di connettere artisti di tutto il mondo. Essa offrirà l’accesso alle infrastrutture per soddisfare la crescente domanda di servizi VFX mentre Netflix cerca di far crescere la sua raccolta di contenuti originali.

Netflix sta puntando molto sul suo nuovo software

“’Gli effetti visivi sono presenti in quasi tutte le nostre funzionalità e serie, che vanno dalla creazione di creature e ambienti complessi alla rimozione di oggetti e sfondi’, ha scritto Netflix in un post sul blog che annuncia il lancio.

Con le aziende di tutto il mondo che impongono anche politiche di lavoro in remoto, NetFX può fornire un ambiente virtuale per ridurre i rischi. Una versione beta di NetFX è attualmente in uso in Canada, con i partner Netflix Frontier VFX e Galavant VFX che già utilizzano la piattaforma. La società dice che spera di espandersi a Mumbai all’inizio del 2021 e altri mercati poco dopo.

La piattaforma streaming attualmente vanta oltre 100 milioni di membri in oltre 190 paesi, godendo di 125 milioni di ore di programmi TV e film ogni giorno. La società è già un partner significativo di Amazon Web Services (AWS), con il sito Web di quest’ultimo che dichiara: “’Netflix utilizza AWS per quasi tutte le sue esigenze di elaborazione e archiviazione, inclusi database, analisi, transcodifica video e altro ancora”.