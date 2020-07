MediaWorld continua ad impressionare gli utenti con i propri XDays, una campagna promozionale assolutamente degna di nota che aggiunge enormi possibilità di risparmio ad un mercato fortemente interessante e ricco di occasioni da cogliere al volo.

Il volantino corrente, a differenza di quanto accade di solito, risulta essere disponibile esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, non nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Gli acquisti dei prodotti effettivamente indicati, ed inclusi quindi nella campagna, prevedono la spedizione gratuita su ogni ordine effettuato (indipendentemente dalla cifra spesa).

MediaWorld: il volantino che riserva grandi sorprese

MediaWorld riserva grandi sorprese agli utenti con un volantino di tutto rispetto, tra le offerte più speciali troviamo principalmente gli smartphone. Partiamo, ad esempio, dalla fascia più bassa, ecco quindi arrivare i vari Galaxy A20e a 129 euro, Huawei P Smart 2019 a 149 euro o Huawei Y5p a 89 euro.

Salendo di livello incrociamo l’ottimo Huawei P30 Lite in vendita alla modica cifra di 259 euro o lo Huawei P Smart S a 219 euro. Giungiamo finalmente sui top di gamma, i modelli più richiesti in assoluto, annoverando soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S20 a 699 euro, Galaxy S10 Lite a 429 euro o addirittura iPhone Xr in promozione alla cifra finale di 679 euro.

Tutti gli acquisti, come specificato in apertura del nostro articolo, potranno essere completati solamente online sul sito ufficiale, non altrove in Italia. Per maggiori informazioni collegatevi direttamente a questo indirizzo.