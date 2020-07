Su Netflix sono attese tante serie televisive, ma gli utenti si domandano quando arriveranno le nuove puntate di The Witcher, Vis a Vis e Lucifer. Le tre serie televisive hanno subito dei forti rallentamenti a causa dell’arrivo inaspettato del Coronavirus, ma fortunatamente le riprese ricominciano per alcune produzioni.

Netflix pronto all’arrivo di Lucifer, The Witcher e Vis a Vis: ecco quali sono le novità

La piattaforma di streaming online sta aggiornando i suoi utenti sulle prossime uscite e finalmente ci sono grandiose novità per quanto riguarda la serie televisiva statunitense Lucifer. La fiction ha iniziato le riprese della quinta stagione già da diversi mesi, ma purtroppo il Coronavirus ha sospeso le riprese durante l’ultima puntata in registrazione. La produzione, comunque, ha deciso di introdurre i nuovi episodi sulla piattaforma con una prima parte e in un secondo momento introdurre anche la seconda. La piattaforma recentemente ha annunciato tramite i suoi profili social ufficiali che l’arrivo è previsto in prima visione e in esclusiva il 21 Agosto.

Per quanto riguarda The Witcher, invece, i fan attendono con ansia l’arrivo della seconda stagione. Anche in questo caso il Covid-19 ha bloccato tutta la produzione, e attualmente il cast e tutto l’equipe non si è ancora riunito per continuare i lavori.

Brutte notizie per quanto riguarda una serie televisiva spagnola molto amata, quella di Vis a Vis. La fiction è purtroppo terminata in modo definitivo, ma il successo riscosso ha portato gli sviluppatori della serie ha sviluppare uno spin-off incentrato su Macarena e Zulema. L’arrivo è previsto sulla piattaforma per il 31 Luglio secondo le ultime notizie rivelate da Netflix.