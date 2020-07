Dopo due anni di attività in Italia si può affermare con certezza che Iliad è uno dei gestori più popolari nel campo della telefonia mobile a pari di TIM, Vodafone o WindTre. I clienti che si affidano al gestore transalpino continuano a crescere, merito delle offerte low cost come la Giga 50.

Iliad, la tecnica che ci consente di eliminare ogni problema di rete

Al netto di quelli che sono i punti forti di Iliad, negli scorsi mesi gli utenti hanno anche sottolineato alcuni problemi, specie per quanto concerne la rete internet.

La realtà attuale di Iliad dice che il gestore ancora non è in grado di garantire una copertura totale del territorio. Questa mancanza, frutto della giovane età dell’operatore, si ripercuote maggiormente nelle prestazioni delle connessioni web. Specie per quanto concerne le linee 4G, si alternano ancora problemi relativi alla stabilità della rete. Tuttavia, nonostante il disagio, alcuni utenti hanno scoperto un metodo che potrebbe essere d’aiuto per superare i disagi per internet.

E’ stato evidenziato, sulla base dell’esperienza degli utenti, che in presenza di mancata linea 4G per navigare in rete è necessario effettuare un semplice switch alla tecnologia 3G tramite il proprio smartphone. Il metodo si rivela particolarmente efficace per i problemi temporanei di rete.

Anche se questo sistema sembra essere funzionante, c’è però da considerare che anche nei prossimi mesi probabilmente si potranno verificare alcune problematiche per le reti Iliad. Un miglioramento generale della situazione si avrà appena il provider potrà contare sulle sue antenne di proprietà.