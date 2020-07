Huawei ha lanciato oggi la sua nuova app HUAWEI Store, che altro non è che l’app dedicata al suo e-commerce. Con questa applicazione, l’azienda vuole offrire ai suoi utenti uno spazio virtuale sempre a portata di mano, in cui effettuare acquisti in modo semplice, veloce e sicuro dal proprio smartphone.

HUAWEI Store è disponibile a partire da adesso su AppGallery, lo store proprietario dell’azienda, per poi debuttare il prossimo 27 luglio su Google Play Store e raggiungere, in questo modo, un pubblico molto più ampio. Così facendo, viene offerta a tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android la possibilità di acquistare un nuovo dispositivo dell’ecosistema Huawei dall’app dedicata.

HUAWEI Store App, ecco come ottenere il 12% di sconto per i tuoi acquisti

A tal proposito, Huawei ha anche pensato ad una promozione di lancio. Fino al prossimo 20 agosto, tutti coloro che effettueranno acquisti utilizzando l’app HUAWEI Store potranno beneficiare di uno sconto del 12% applicando il codice AHUAWEISTORE. L’app presenta anche una sezione Shop dedicata alle promozioni più recenti, grazie alla quale trovare facilmente e velocemente le offerte del momento e concludere l’acquisto con pochi clic.

“Siamo orgogliosi oggi, con l’arrivo della nostra nuova app, Huawei Store, di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un click in qualsiasi momento e da ogni dove. Inoltre, all’interno dell’app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120 mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti dell’ecosistema Huawei direttamente dalle storie di chi li utilizza quotidianamente”. Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia.