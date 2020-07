Bennet spacca i prezzi ed abbassa le richieste su tantissimi prodotti in circolazione, nella maggior parte dei casi afferenti al mondo della tecnologia, ma allo stesso modo in grado di garantire un buonissimo risparmio agli utenti che decideranno di acquistarli.

Il rapporto qualità/prezzo è sempre favorevole da Bennet, anche in questo caso il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su un paio di smartphone di fascia medio-bassa, riuscendo nel contempo a spendere il meno possibile. Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia.

I codici sconto Amazon vi aspettano sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli subito a questo indirizzo.

Volantino Bennet: risparmiare non è mai stato così facile

Il volantino Bennet accontenta gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, è infatti possibile acquistare, fino al 29 luglio (salvo esaurimento anticipato delle scorte), l’accoppiata Galaxy A10 o Galaxy A40 a meno di 200 euro. Per la precisione, il modello più economico risulta essere raggiungibile con un esborso finale di 119 euro, il secondo invece si aggira attorno ai 169 euro.

Altrettanto interessante è la possibilità di mettere le mani su una delle ultime versioni di Apple iPad, più precisamente il modello con display da 10.2″ e 32GB di memoria interna (solo WiFi), ad un prezzo abbordabile, soli 269 euro.

Il volantino Bennet include al proprio interno anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.