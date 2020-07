Vodafone: le migliori offerte per rientrare con 50GB e molto altro

L’intento di Vodafone fin dal primo momento era quello di battere la concorrenza e di assestarsi al primo posto in classifica. Ora come ora l’obiettivo prefissato ormai tanti anni fa risulta acquisito appieno, visto che l’azienda risiede in pianta stabile proprio al primo posto in classifica. Ci sono state però varie problematiche che hanno visto scappar via tanti utenti, pur lasciando Vodafone in testa a qualsiasi tipo di graduatoria.

Iliad ad esempio con tutte le sue offerte low cost è riuscito a circuire coloro che credevano di stare bene presso il loro gestore. Proprio per questo in molti sono passati nelle mani di questo nuovo gestore, il quale negli ultimi due anni e mezzo ha totalizzato oltre 5,5 milioni di clienti. Attualmente Vodafone vuole dunque recuperare terreno, e per questo motivo ha lanciato delle offerte nettamente più convenienti rispetto a quelle della concorrenza di qualche settimana fa.

Vodafone propone due soluzioni incredibili per ritornare a far parte della famiglia

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2