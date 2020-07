Vodafone down, in diverse parti d’Italia gli utenti stanno segnalando difficoltà di connessione alla rete dati dell’operatore in red (uno dei più diffusi sul nostro territorio). La diffusione non sembra essere specifica ad una singola regione o area, ma a macchia di leopardo.

Dal sito Downdetector apprendiamo infatti un down praticamente dislocato su tutto il territorio nazionale, le segnalazioni riguardano tutta la nostra penisola fino all’altezza di Napoli (con una forte concentrazione in Sardegna), e pochissime difficoltà in Calabria, Puglia e Sicilia.

Gli utenti segnalano più che altro difficoltà di connessione, quindi impossibilità di accesso alla rete internet, non tanto in termini di chiamate. In percentuale le lamentele riguardano per il 50% la telefonia mobile, il 37% la linea internet e solo il 13% la telefonia fissa.

Vodafone down: tante segnalazioni in Italia

Su Twitter sta ormai spopolando l’hashtag #vodafonedown con tantissimi utenti pronti a scrivere anche sui canali social (Facebook e similari) di Vodafone, per cercare di captare informazioni e possibili risoluzioni in tempi brevi.

Al momento in cui vi scriviamo, l’azienda non ha rilasciato note ufficiali in merito alla vicenda, se il problema sarà infatti più grave del previsto, sicuramente rilasceranno un comunicato in cui spiegheranno cosa è accaduto e soprattutto quale è stato il motivo del down.

Non ci resta che attendere una rapida risoluzione, sperando che possa avvenire prima del previsto. Se siete clienti Vodafone, lasciate un commento all’articolo con la vostra situazione, in modo da avere la possibilità di capire quanto effettivamente sia diffuso il problema sul territorio.