Anche la 34^ giornata del campionato di calcio di serie A volge al termine. Il week end, come sempre targato sky e DAZN ha regalato match interessanti sotto diversi punti di vista. A sole 4 giornate dal termine della serie A e delle dirette Sky e DAZN la zona retrocessione si è praticamente delineata. La sconfitta del Lecce contro il Genoa lascia i giallorossi al terz’ultimo posto della classifica a meno 4 punti dal Genoa stesso, servirà un miracolo ai salentini per rimanere in serie A.

L’Inter, nella partita di ieri sera contro la Roma all’olimpico, ha sprecato un’occasione importante di portarsi a meno 3 punti dalla Juventus, impegnata in un delicato incontro contro la Lazio. Oggi, 20 luglio, ci sarà la partita conclusiva della 34^ giornata che, come abbiamo appena detto, vedrà di fronte Juve e Lazio, in un confronto che potrebbe vedere la Juventus prendere definitivamente il largo in caso di vittoria, considerando i pareggi di Inter e Atalanta.

Dove sarà possibile vedere Juventus-Lazio

Il match tra Juve e Lazio di oggi, 20 luglio, si potrà vedere in esclusiva su Sky con fischio d’inizio fissato per le 21.45. Il campionato riprenderá subito con la 35^ giornata già da martedi 21 luglio, con un’altra settimana molto intensa dal punto di vista calcistico. Tornate a trovarci su Tecnoandroid.it per tutti gli aggiornamenti, orari e dove vedere le partite del campionato di calcio di serie A.