Mai nelle precedenti stagioni estive, la programmazione di Sky era stata così ricca. A causa dell’emergenza Covid, sulla piattaforma satellitare in queste settimane si concentrano grandi eventi ed appuntamenti per gli appassionati di sport e calcio. Oltre alla Serie A, i clienti potranno assistere ai GP di Formula 1 e motomondiale, senza dimenticare l’atteso ritorno di Champions League ed NBA.

Sky, le promozioni speciali per chi è già cliente fedele

Oltre alle promozioni per i nuovi abbonati, Sky non rinuncia alle iniziative dedicate agli abbonati che hanno mantenuto costante la loro fedeltà nel tempo. Anche in estate per questi abbonati sono previste promozioni speciali.

Tra le iniziative da non perdere c’è senza ombra di dubbio quella legata a Sky Q. Gli utenti fedeli potranno acquistare il nuovo decoder ad un costo di grande risparmio: solo 49 euro invece dei 99 euro. L’offerta è dedicata ai clienti da almeno sei anni che risultano regolarmente iscritti al programma Extra. Con SkyQ i vantaggi sono garantiti: in primo luogo i clienti avranno accesso alla visione in 4K per una selezione di eventi sportivi, film e serie tv. In secondo luogo saranno disponibili dal telecomando app come Netflix, Spotify, DAZN, Mediaset Play e YouTube.

Importante è poi anche il pacchetto Intrattenimento Plus. I clienti di Sky avranno la possibilità di attivare un account su Netflix con prezzi quasi dimezzati. Con Intrattenimento Plus, il profilo Netflix avrà un costo di 6,99 euro al mese. La promozione è un’esclusiva dedicata a tutti gli abbonati fedeli con i pacchetti Cinema e Famiglia.