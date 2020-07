Gli avvenimenti che si sono susseguiti nel corso di questi ultimi mesi hanno risvegliato una paura inconscia in tutti gli utenti nel mondo. Abituati ad utilizzare gli smartphone quotidianamente, gli stessi oggetti che consentono oggi di effettuare migliaia di operazioni sono diventati soggetti di speculazioni riguardanti la sicurezza; il timore che le radiazioni emesse da questi device possono influire negativamente sulla salute delle persone è aumentata a dismisura alimentata soprattutto da quelle che sono le fake news.

Radiazioni smartphone: sono davvero così pericolose?

Scovare la verità, per fortuna, oggi è molto semplice grazie ai motori di ricerca che mettono a disposizione degli utenti migliaia di fonti verificate per poter appurare i loro dubbi. Grazie a quest’ultime è possibile verificare che le radiazioni emesse dagli smartphone non sono pericolose poiché soggette a delle limitazioni rigorose riconosciute sotto l’acronimo gli “valori SAR“.

Non dovendo superare i 2 watt per kg, questo limite è una garanzia. Esiste, di conseguenza, una lista di telefonini “pericolosi”, ma la elenchiamo di seguito facendo una precisazione: nessuno di questi smartphone è dannoso per l’uomo.