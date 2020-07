Oppo anticipa il lancio nel mercato europeo del suo primo smartwatch che, da oggi 20 luglio, potrà essere acquistato anche in Germania. L’azienda cinese aveva inizialmente lasciato intuire che il dispositivo sarebbe arrivato in Europa entro la fine dell’anno ma a quanto pare sarà possibile acquistare il dispositivo prima del previsto. Ecco, quindi, alcune caratteristico del dispositivo e il costo di lancio di Oppo Watch.

Oppo Watch è disponibile in Germania: presto potrebbe arrivare anche in altri Paesi Europei!

Il primo smartwatch lanciato dall’azienda Oppo è stato presentato lo scorso marzo ma soltanto adesso l’azienda decide di immettere il dispositivo nel mercato europeo. A partire da oggi 20 luglio, dunque, sarà possibile acquistare Oppo Watch in Germania a un costo di soli 249 euro. Non si hanno notizie in merito al lancio del dispositivo in Italia o in altri paesi europei né sul costo con il quale sarà presentato. Al momento, però, è possibile ipotizzare che l’attesa per gli altri paesi non sarà lunga.

Attualmente non resta che andare a scoprire i dettagli tecnici del dispositivo, il quale presenta un design molto simile a quello del rivale Apple Watch. La caratteristica che non passa inosservata riguarda sicuramente l’autonomia del dispositivo.

Oppo propone uno smartwatch dotato di una batteria che, in modalità risparmio energetico, è capace di offrire un’autonomia incredibile. Infatti, nella versione da 41 mm, è in grado di raggiungere un’autonomia di 14 giorni; nella versione da 46 mm, invece, arriva addirittura a 21 giorni. Grazie al sistema di ricarica rapida Flash Vooc, inoltre, Oppo permette di ottenere il 50% di autonomia con un ciclo di ricarica di soli 17 minuti.