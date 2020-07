Domani, prossimo 21 luglio, più precisamente alle ore 16:00, OnePlus presenterà ufficialmente OnePlus Nord con la prima presentazione di smartphone in AR di sempre. Ecco come gli utenti potranno sintonizzarsi per assistere all’evento nel corso della giornata di martedì.

Utilizzo della OnePlus Nord AR App

Gli utenti possono scaricare l’app OnePlus Nord AR per sperimentare l’AR in prima persona, come mai era capitato prima d’ora per una qualsiasi presentazione svolta.

Come utilizzare l’app OnePlus Nord AR

Scaricare l’app OnePlus Nord AR. https://bit.ly/NordAR (Android) https://bit.ly/ARNord (iOS)

Installare l’applicazione e accettare le autorizzazioni necessarie per l’esperienza AR.

Lanciare l’app e seguire le istruzioni per configurare il tuo avatar e l’app

Guardare il lancio dell’AR utilizzando l’applicazione AR il giorno del lancio

Aprire l’app OnePlus Nord AR alle 16.00

Seguire le istruzioni sul display per iniziare l’esperienza immersiva dell’AR.

Assicurarsi di avere una buona connessione a Internet per avere un’esperienza di streaming AR di alta qualità.

Gli utenti con l’invito fisico al lancio in AR potranno vivere un’esperienza unica “hands on” di OnePlus Nord una volta terminato l’evento di lancio. Questo invito non è necessario per assistere all’evento di lancio.

Come utilizzare l’invito al lancio di OnePlus Nord via AR