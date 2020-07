Ad avere una notevole importanza nella società attuale è senza ombra di dubbio la connessione Internet, difatti ormai è sempre più difficile trovare qualcuno che non usufruisce di una connessione dati per il mobile e/o di una connessione Wi-Fi per la rete fissa, ma negli ultimi tempi a riscuotere decisamente un forte successo è la connessione Internet via satellite. La tecnologia è ormai avanzata notevolmente in questi ultimi anni e i consumatori hanno a disposizione anche una connessione di quinta generazione grazie agli investimenti e al duro impegno di Tim, Vodafone e Wind Tre, ma coloro che scelgono la connessione via satellite è soprattutto perché riesce a raggiungere zone in cui i vari gestori telefonici non riescono a coprire con il proprio segnale e riescono a navigare in rete in maniera affidabile, sicura e veloce perché sfrutta un sistema di satelliti piuttosto che di cavi.

Connessione Internet via satellite: ecco come funziona e i relativi costi

Si tratta un metodo molto semplice che ha un funzionamento molto simile a quello di alcuni servizi satellitari come quello che garantisce Sky. Gli utenti che scelgono questo servizio e soprattutto, come anticipato precedentemente, perché i vari gestori telefonici non riescono a garantire un buon servizio nelle loro zone. Ma quanto costa? Il prezzo da sostenere è molto simile ai costi che propongono le varie aziende telefoniche, su per giù è necessario sostenere delle spese mensili che partono dai 25,00/30,00 Euro più le spese iniziali per la corretta installazione. Inoltre, si specifica che sono esclusi anche i costi per il kit dell’installazione.