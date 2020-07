Iiyama, nota azienda di stampo tecnologico ha ufficialmente presentato il suo nuovo GB3461WQSU Red Eagle, un monitor pensato per i videogiocatori e per offrire loro un’esperienza di gioco davvero al top e immersiva grazie alla sua ampiezza accentuata, vediamo insieme le specifiche nel dettaglio.

Fluidità e risoluzione sposati alla perfezione

Il monitor si articola in un pannello da 34 pollici a risoluzione UWQHD (3440×1440) dotato di matrice IPS HDR Ready in grado di offrire un angolo di visione di 178 gradi che, accostato ad un rapporto di forma in favore dell’ampiezza, garantisce un’esperienza di gioco davvero immersiva.

Per quanto riguarda la riproduzione delle immagini, il pannello offre una luminosità di 350Nits accostata ad una copertura della gamma cromatica del 100% dello spazio colore sRGB e il 74% dello standard NTSC, il tutto completato da un contrasto dinamico di 1000:1.

Per quanto riguarda l’animo eSports del monitor invece, abbiamo un refresh rate di 144Hz per una fluidità eccellente ed un tempo di risposta di appena 1ms MPRT (Moving Picture Response Time), i quali aiutati dalla certificazione AMD FreeSync consentono una fluidità davvero ineccepibile anche in caso di frame rate variabili.

Dal punto di vista connettività invece, abbiamo due porte HDMI che consentono di far viaggiare la massima risoluzione a 120Hz e una porta Display Port la quale invece consente di sfruttare a pieno i 144Hz offerti, oltre alle porte input video abbiamo anche 2 ingressi USB 3.0 ed un connettore da 3,5mm per l’audio in cuffia, comunque il pannello offre anche due altoparlanti da 5W.

Nonostante il prezzo ufficiale non sia stato ancora rilevato dall’azienda, un rivenditore autorizzato olandese lo ha messo in pre-order a 479€.