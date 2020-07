Euronics: volantino con smartphone, PC ed elettronica ai minimi storici

Tutti sono ritornati alla normalità con le vendite, per cui anche i grandi magazzini. Tra questi il più attivo si sta dimostrando Euronics, con tutte le sue offerte ritornate ai minimi storici. L’obiettivo è infatti quello di attirare di nuovo all’interno dei suoi negozi fisici tutti gli utenti che prima arrivavano in maniera copiosa. Ora come ora pare che il nuovo volantino stia andando molto forte, vista l’affluenza del pubblico proprio all’interno degli Store.

Tutti i prezzi del catalogo sono disponibili solo ed unicamente all’interno dei negozi fisici, per cui non troverete le stesse offerte sul sito ufficiale. Potete acquistare tutto ciò che volete, soprattutto pezzi di elettronica a prezzi davvero incredibili. Questi sono più bassi del normale, e anche ciò che trovate sul web non riuscirà a pareggiare tali cifre.

Euronics, il volantino è attualmente disponibile con prezzi che di certo non avete mai visto

Euronics in questo momento offre il suo nuovo volantino, il quale permette a tutti di avere varie agevolazioni oltre ai prezzi. Potete infatti ottenere un finanziamento con un tasso di interesse pari allo 0% e soprattutto con la prima rata che partirà da gennaio 2021.

Per ottenere questa opzione dovrete scegliere un metodo di pagamento da esaurire in 20 mesi. Ci sono poi tantissimi dispositivi a vostra disposizione, soprattutto se prendiamo in esame il settore smartphone. Uno su tutti paressero il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite a soli 449 euro.