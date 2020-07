Esselunga: le nuove offerte su tecnologia e smartphone battono Euronics

L’abitudine a ritornare negli Store fisici e certamente stata ripresa da tutti gli utenti, i quali hanno superato senza problemi il periodo di emergenza e di quarantena. L’obiettivo delle grandi catene era proprio quello di ritornare alla normalità, proprio come ha deciso di fare Esselunga. Il noto vettore ha scelto di lanciare le sue offerte migliori fino al prossimo 22 luglio 2020, in modo da concedere più tempo alle persone per fare l’affare del mese.

La tecnologia riesce a farla da padrona, visto che tutti i dispositivi di ultima generazione sono disponibili nei cataloghi di Esselunga. La campagna promozionale va a contrapporsi a quella della concorrenza, la quale di certo non è rimasta a guardare. Tutti i prezzi che potete trovare nel volantino di Esselunga sono disponibili solo ed unicamente se vi recate nei negozi fisici. Gli stessi prezzi non saranno dunque disponibile all’interno dello Store online.

Esselunga: arrivano le migliori offerte in assoluto ma solo nei negozi fisici

Il nuovo volantino mette in evidenza i migliori prezzi in assoluto i quali saranno disponibili fino al prossimo 22 luglio. Sono moltissime infatti le occasioni da sfruttare al volo, come ad esempio il Samsung Galaxy A30s a soli 179 euro. Ovviamente non mancano anche altri brand di telefonia, i quali vedono al centro Apple, Huawei e Xiaomi. Non mi resta altro che andare sul sito di Esselunga per controllare il volantino e fare in tempo a recarvi all’interno dello Store.